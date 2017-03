Toch nog lichtpuntje voor Arsenal met 200e zege in Emirates Stadion

Waar Arsenal de laatste tijd in de hoeken zit waar de klappen vallen, wist het simpel de volgende ronde van de FA Cup te bereiken. Een 5-0 zege op Lincoln City was voldoende voor The Gunners.

Het duel begon traag, maar toen eenmaal het hek van de dam was stond er geen maat meer op Arsenal. Doelpunten kwamen op naam van Theo Walcott, Olivier Giroud, Alexis Sánchez en Aaron Ramsey en een eigen goal van Luke Waterfall.

Sinds 2006 is het Emirates Stadion het nieuwe onderkomen, in 11 jaar tijd dus 200 zeges geboekt is een historische mijlpaal voor The Gunners.

