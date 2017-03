Anastasiou eist andere inzet RODA JC: We moeten punten pakken

Aankomende zondag komt FC Groningen op bezoek, trainer Anastasiou eist een ander Roda JC en wil geen angst meer zien bij zijn ploeg. Vorige week verloor Roda JC kansloos op bezoek bij PSV, iets wat de oefenmeester van de Limburgers tegen FC Groningen niet meer wil zien.

'Bij PSV kun je verliezen, maar niet zo. Je moet je altijd laten zien, ook in zo'n moeilijke wedstrijd, maar wij hebben niks gedaan. Na de 0-1 was de moraal helemaal weg. Sommige jongens zeiden dat ze wel initiatief wilden nemen, maar voorin de bal nergens kwijt konden. Wat ik zag was pure angst. We móéten meer initiatief tonen en ik ben ervan overtuigd dat we dat zullen doen. Zondag wordt een heel andere wedstrijd,' aldus de keuzeheer in gesprek met VI.

De komende twee thuisduels moet er door Roda punten gepakt worden, ''Ik heb vertrouwen en blijf kalm, niemand is gebaat bij onrust. Ik ga wel nog meer eisen van de spelers. Ik houd niet van praatjes; harder werken, dat is altijd het antwoord.'

