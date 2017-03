Zlatan kan vertrekken naar Amerika en tekenen bij LA Galaxy

Zlatan tekende afgelopen zomer een contract voor een seizoen bij Manchester United, maar kan zijn contract gaan verlengen als het aan Mourinho ligt. Maar ook het Amerikaanse LA Galaxy lijkt haar peilen te hebben gericht op de Zweedse goalgetter.

'"Ik denk dat LA Galaxy zeker een kans maakt. Misschien niet direct komende zomer, maar anders volgend jaar,' liet de Lalas weten in gesprek met BBC radio Five Live. I'n de VS is een lifestyle dat erg aantrekkelijk is voor spelers.'

Het is echter nog maar de vraag of Zlatan na een seizoen alweer wil vertrekken uit de Premier League, hij lijkt zich daar nu al geliefd te hebben gemaakt en weet het net nog steeds makkelijk te vinden.

