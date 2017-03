Dolberg verbaasd: Wat deed ik dan verkeerd?

Waar Dolberg tegen FC Kopenhagen tot twee keer toe wist te scoren, zag hij zijn tweede doelpunt afgekeurd worden. Tot grote onvrede van alle Ajax spelers, riep het verwarring op bij de spits.

'Ik weet niet wat ik verkeerd deed. Misschien vond de scheidsrechter dat ik teveel op de rug van mijn tegenstander leunde,' aldus Dolberg tegenover Ekstra Bladet. 'k speelde een goede wedstrijd. Maar we hadden meer moeten scoren.'

Ajax moet volgende week donderdag in de return minimaal een keer scoren en moet hopen dat de Denen niet scoren, dan bekert het verder in de Europa League. 'Het was voor ons belangrijk om een uitdoelpunt te scoren, maar ik denk dat Kopenhagen toch de beste uitgangspositie heeft.'

