Robbie Wielaert: 'Naar Ajax gaan was de slechte keuze ooit'

Waar Wielaert bij FC Twente een steevast basisspeler was, speelde hij zich in de kijken en dwong zo een transfer naar Ajax af in 2009. Echter bij Ajax kwam hij niet aan de bak, waarna hij na een jaar alweer vertrok naar Limburg en uitkwam voor Roda JC.

Achteraf heeft de centrumverdediger laten weten dat naar Ajax gaan zijn slechte keus was, 'Bij FC Twente kende ik mijn beste periode. Bij Ajax dacht ik een paar keer kampioen te kunnen worden, maar dat leip toen allemaal anders.'

'De trainer die me had gehaald, Marco van Basten, vertrok. Waarna Martin Jon geen vertrouwen in mij toonde. Daardoor heb daardoor niet kunnen laten zien wat ik kon. Ajax is zeker een warme club en de mensen binnen de club zijn aardig en open. Maar achteraf gezien had ik die stap nooit moeten maken.'

Bij Roda JC kwam Wielaerst nog drie seizoenen in actie, daarna ging hij zijn geluk beproeven in Australie bij Melbourne City.

