PSV lijkt Van Ginkel op tijd terug te hebben voor uitduel Go Ahead Eagles

De middenvelder van PSV raakte tijdens het duel met Feyenoord in de Kuip al snel geblesseerd en moest afhaken, maar het lijkt erop dat PSV aankomend weekend in het uitduel tegen Go Ahead Eagles weer een beroep op hem kan doen.

Het is nu ook Cocu om te beslissen of Van Ginkel start in het uitduel in Deventer, of dat hij opnieuw kiest om Siem de Jong te laten beginnen en Van Ginkel op de bank te laten beginnen.

