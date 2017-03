NU GRATIS LIVESTREAM: Willem II - PEC Zwolle

Kijk hier de gratis live stream Willem II - PEC Zwolle. Live Eredivisie-voetbal kijken met de livestream Willem II - PEC Zwolle.

Eredivisie: In de laatste vier wedstrijden behaalde Willem II zeven punten. In Enschede werd vorige week wel verloren. De Tilburgers staan toch knap op een 9e plek. Tegenstander PEC Zwolle heeft twee punten minder en staat dertiende. Vorige week wonnen zij met 3-1 in eigen huis van Vitesse.

