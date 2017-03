Rakitic tekent nieuw contract met forse transferclausule

De in Zwitserland geboren Rakitic tekende in de zomer van 2014 een vijfjarig contract bij de Spaanse grootmacht. Hij kwam destijds over van Sevilla. Sinds zijn komst speelde Rakitic 145 officiële wedstrijden voor FC Barcelona. In die duels kwam hij 23 keer tot scoren.



Van de 145 duels die hij speelde voor Barcelona, speelde hij er 21 dit seizoen in competitieverband. Van die duels in La Liga begon hij er zestien in de basis. Rakitic scoorde vijf keer in de Spaanse competitie dit seizoen.

