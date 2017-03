René Hake: Tegen Ajax krijgen we de ruimte om ons eigen spel te laten zien

Afgelopen weekend werd met 2-1 gewonnen van Willem II en dat betekende voor de Tukkers alweer de vierde zege op rij. Hiermee lijkt FC Twente zelfvertrouwen te hebben getankt en is klaar voor de confrontatie met Ajax aankomende zondag.

'We spelen nu in het stadion van een titelkandidaat en dat brengt toch een andere druk met zich mee,' laat Hake weten in gesprek met VI. 'Ik ben erg benieuwd of we in Amsterdam net zo stabiel kunnen zijn als in de laatste weken.'

'Daarnaast krijgen we tegen Ajax zelf ook ruimte om te voetballen. In onze laatste uitwedstrijden vond ik ons veldspel minder, zeker waar het ging om het benutten van de creativiteit. Wij hebben veel jonge, ambitieuze spelers die ooit hogerop willen. Laat je maar zien, denk ik dan. Ook in dat opzicht wordt Ajax-uit een mooie test.'

Dat FC Twente momenteel de nummer 6 is van de Eredivisie stemt Hake dan ook meer dan tevreden. 'Vanwege de licentieperikelen hadden we afgelopen zomer weinig tijd om de selectie samen te stellen, financieel was er amper iets mogelijk en mede daardoor spelen we met het jongste elftal van de Eredivisie. Desondanks bivakkeren we vrijwel het gehele seizoen rond deze positie. Dat geeft aan dat er behalve kwaliteit ook stabiliteit in de groep zit. Hoe we dat met zijn allen voor elkaar hebben gekregen, geeft me een goed gevoel.'

Ajax wist vorige week niet verder te komen dan een 1-1 remise op bezoek bij FC Groningen, daarbij moet het donderdag naar Kopenhagen voor het Europa League duel met FC Kopenhagen.

