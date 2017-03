Feyenoord ziet alleen Jørgensen terugkeren uit lappenmand

Aankomend weekend staat het thuisduel tegen AZ op het programma, voor Van Bronckhorst lijkt de puzzle nog steeds gemaakt te moeten worden. Waar de Deen terugkeerde om de training te hervatten, bleven Brad Jones (onderbeen), Marko Vejinovic (knie), Bilal Basaçikoglu (enkel), Eljero Elia (enkel en kuit) en Terence Kongolo (bovenbeen) nog afwezig.

Waar Jørgensen last had van enkelklachten, heeft hij donderdag weer gewoon volledig kunnen meetrainen met de groep. Tevens is Jørgensen opgeroepen voro het Deense nationale elftal.

Waar Jones woendag is geholpen aan zijn infectie, hoopt Van Brocnkhorst in ieder geval vrijdag iets te weten of de doelman kan spelen. Vermeer lijkt anders zijn rentree te kunnen gaan pakken tegen AZ. Vilhena is in ieder geval afwezig door zijn opgelegde schorsing door de tuchtcommissie. Donderdagavond komt zijn zaak voor.

