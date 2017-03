Thiago Motta beschuldigd van aanrijden PSG fan

Een van die spelers was Thiago Motta, die overigens niet in actie kwam in Barcelona. Waar een groep fans zich verzamelde rondom de auto van Motta, was hij het zo beu dat hij een peut gas gaf weet RMC Sport te melden.

Een van de fans van PSG zou gewond geraakt zijn en afgevoerd zijn naar het ziekenhuis, Op de website van BFM TV lijken beelden getoond te worden. PSG en Motta zelf hebben nog geen reactie gegeven na het incident.

