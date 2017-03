Xabi Alonso hangt voetbalschoenen aan de wilgen

De middenvelder van het Duitse Bayern Munchen wil aan het eind van het seizoen een streep trekken onder zijn carriere, inmiddels is Xabi 35 jaar. Via de officiele kanalen laat de Spanjaard weten: 'Het was geen makkelijke beslissing, maar ik denk dat het de juiste is.'

'Ik wilde mijn afscheid liever te vroeg aankondigen dan te laat, Ik voel me nog wel fit, maar ik denk dat dit het juiste moment is. Ik wil mijn loopbaan op het hoogste niveau afsluiten, en Bayern is het allerhoogste niveau.'

Xabi Alonso begon zijn carriere bij het Spaanse Real Sociedad, waarna hij in 2004 naar Liverpool vertrek en direct in zijn eerste seizoen de Champions League wist te winnen. In 2009 vertrok Alonso weer naar Real Madrid, waar hij in 2012 de Spaanse landstitel toevoegde aan zijn CV. Daar kwam in 2014 nog de Champions League bij.

Bij zijn huidige club Bayern Munchen wist hij al twee keer het landskampioenschap te pakken en eenmaal de Duitse beker. Met Spanje werd hij in 2008 Europees kampioen, in 2010 Wereldkampioen en in 2012 nog eens Europees kampioen.

