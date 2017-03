Verratti: 'Spelers Barcelona zeiden dat het voorbij was'

Barcelona moest de 4-0 achterstand ongedaan maken, het leek goed op weg toen Cavani de 3-1 aantekende. Verratti sprak na de tegentreffer met enkele spelers op het veld van FC Barcelona. 'Ik sprak toen een paar spelers van Barcelona en zij zeiden dat het voorbij was,' aldus de Italiaan tegenover L'equipe.

De laatste 10 minuten maakte de wedstrijd echter tot een knotsgek einde, 'Ik heb er geen verklaring voor. Dit is voetbal. Ik zal deze wedstrijd nooit vergeten. Hopelijk is dit voor iedereen een goede les geweest.'

Verratti vindt wel dat de Catalanen het op eigen kracht hebben binnengehaald, 'Het was moeilijk om ons eigen spel te spelen, Barça zette ons voor rust te veel onder druk. In de tweede helft speelden we beter. We zijn kapot, we hebben met 6-1 verloren. En niet vanwege de scheidsrechter. We zijn hier zelf verantwoordelijk voor.'

