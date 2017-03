Natuurlijk had PSG een strafschop kunnen hebben bij de 3-1 stand toen Di Maria onderuit werd gehaald, waar aan de andere kant Suarez wel een duikeling maakte en voor FC Barcelona een penalty versierde. 'We speelden na rust veel beter en kregen ook kansen op 3-2. Daarna waren alle beslissingen van de scheidsrechter in ons nadeel,' was het oordeel van Emery.

'In de slotfase verloren we ieder duel. Barça heeft een ploeg die dat kan afdwingen. Voor hen was het in de slotfase echt alles of niets.' Cavani dacht met zijn tegentreffer de droom in duigen te hebben laten spatten, maar niets was minder waar.

Gelukkig durfde Emery ook naar zijn eigen elftal te kijken en wist hij wel degelijk de zwakken plakken op te noemen: 'We slaagden er niet in om Barça onder druk te zetten en zelf meer aan voetballen toe te komen. Dat is onze eigen fout. We hielpen ze voor rust in het zadel, want aan beide goals ging een fout van ons vooraf.'

Reageer op Emery: 'We hebben ze zelf terug in de wedstrijd geholpen'