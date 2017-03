Pique: 'Deze overwinning gaat in bed worden gevierd, babyboom op komst'

'De ziekenhuizen moeten de komende negen maanden meer artsen aannemen, want deze overwinning gaat in bed worden gevierd!,' liet de verdediger na afloop weten.

Ook FC Barcelona voorzitter Bartomeu kon zijn tranen niet bedwingen, 'Een historische avond die we nooit zullen vergeten. Wat een wedstrijd! Dat we op deze manier terugkomen, geeft ons nog meer energie om het seizoen met succes af te sluiten.'

Mascherano sprak eerder al van een enorme stunt, 'Het belangrijkste was dat we altijd in deze terugkeer hebben geloofd. Zelfs na de goal van Cavani.'

