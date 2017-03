Het was een dol feestje na afloop van het duel, waar Mascherano altijd het geloof heeft gehad dat het zou lukken. Doordat FC Barcelona met 4-0 verloor in het heenduel, had niemand verwacht dat er een 6-1 werd neergezet in de return in Camp Nou.

'We hadden een wedstrijd zoals dit nodig om terug te keren. Voor aanvang wisten we dat het heel moeilijk zou worden,' aldus Mascherano. 'We moesten een hoop teweegbrengen. Het belangrijkste was dat we altijd in deze terugkeer hebben geloofd. Zelfs na de goal van Cavani. De ploeg bleef op dezelfde manier spelen. We hadden haast, dat is duidelijk. We bleven het proberen. Een geweldige wedstrijd. De laatste vijf minuten en de blessuretijd waren knettergek.'

Reageer op Mascherano: 'Altijd het geloof gehad dat het zou lukken'