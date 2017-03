Aubameyang zorgt met hattrick voor kwartfinale CL Dortmund

Dankzij een hattrick van de spits van Dortmund wist de ploeg van Tuchel zich toch te plaatsen voor de laatste 8 van de Champions League. Waar het duel net begonnen was, wist Aubameyang al te scoren met zijn hoofd en poetste zo direct de 1-0 achterstand weg uit het heenduel.

Waar Dortmund de eerste 45 minuten niet kon doordrukken, begon pas na het rustsignaal de Dortmund show of ook wel de Aubameyang show. Na rust was het de 2-1 van Christian Pulisic die beheerst wist af te ronden met een keurig lobje.

Nog geen minuut later was het helemaal over en uit voor Benfica toen Aubameyang de 3--0 binnenschoot. Benfica zakte verder en in en kwam er niet meer aan te pas. Een kopbal op de paal van Bartra voorkwam verdere schade voor de Portugezen.

Toch mocht Aubameyang alsnog zijn derde van de avond maken (in buitenspelpositie) en completeerde hiermee zijn hattrick. De 1-0 nederlaag in het heenduel was keurig weggepoetst met de 4-0 zege en Borussia Dortmund staat in de kwartfinale van de Champions League.

