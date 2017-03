'Ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik wil mijn team, de club en de fans bedanken voor deze ongelooflijke prestatie. Dit is onwerkelijk,' bracht Rakitic uit. 'Iedereen had ons na de 4-0 nederlaag in Parijs afgeschreven, maar we zijn er zelf in blijven geloven. We hebben geschiedenis geschreven. Dit laat weer eens zien dat alles mogelijk is in het voetbal. En dat Barcelona nog steeds de beste ploeg ter wereld is.'

Ook FC Barcelona voorzitter Bartomeu liet zich uit op Twitter: 'Dit is een mijlpaal die altijd onthouden zal worden. Hier krijgen we nog meer energie van om succes te boeken in de Champions League.'

Reageer op Rakitic kan het niet bevatten: 'Dit is gewoon onwerkelijk'