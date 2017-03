FC Barcelona de geschiedenisboeken in na 6-1 overwinning op PSG

Het heenduel in Parijs eindigde in een 4-0 overwinning voor PSG, waar niemand meer dacht dat FC Barcelona die klap te boven kwam. Maar woensdagavond 8 maart 2017 heeft de Catalaanse grootmacht het onmogelijke waargemaakt.

Het sprookjesboek werd enkele minuten na het eerste fluitsignaal opengeslagen door Suarez, die de bal over de lijn kopte en Trapp voor de eerste keer versloeg. Het deed het wonder doen leven bij de spelers van FC Barcelona.

En de 2-0 op aangeven van Iniesta een eigen doelpunt. #barpsg pic.twitter.com/EyvA1tAUx1 — V-bal.nl (@vbal_nl) 8 maart 2017

Waar FC Barcelona zich stuk liep op het defensieve blok van PSG, kwam het net voor rust ietswat gelukkig op 2-0 door een eigen goal van Kurzawa. Het draaiboek kon nog gewoon blijven liggen op de bank, want na rust ging FC Barcelona verder.

Na rust ging FC Barcelona rustig verder, waar PSG verdediger Meunier een uitglijder maakte en Neymar ten val bracht, kon Messi de strafschop hard binnenschieten, 3-0! Het sprookje ging verder. Net na het uur was daar Cavani met de 3-1 die het sprookjesboek dacht te kunnen sluiten.

Waar het tot de 87e minuut nog 3-1 stond, waren er nog 8 minuten te spelen. In de 8 minuten werd geschiedenis geschreven, want FC Barcelona mocht nog drie keer scoren. De vrije trap van Neymar vloog goed binnen,

maar toen Neymar binnen 2 minuten opnieuw mocht aanleggen vanaf de stip was het geloof ineens terug.

In de allerlaatste minuut van de extra 5 minuten tijd was daar Sergi Roberto die de 6-1 binnentikte en PSG diep in rauw dompelde.

