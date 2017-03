Nicolai Jørgensen: 'Feyenoord en Ajax zijn de sterkste ploegen'

‘We hebben een powerteam en we moeten op iedere wedstrijd focussen. Van buiten denken mensen te makkelijk, je hebt niks voor je het ook echt hebt. In Kopenhagen lagen we ook een keer negen of elf punten achter en uiteindelijk werden we vijf wedstrijden voor het einde kampioen. We kunnen niet relaxen, deze titelrace is volkomen krankzinnig. We haalden tot afgelopen zondag gemiddeld 2,6 punten per wedstrijd, daarmee zou je overal kampioen worden. Niet hier dus’, vertelde Jørgensen in Voetbal International.





Over wie de beste ploegen in de Eredivisie zijn is hij duidelijk. ‘Feyenoord en Ajax zijn de twee sterkste ploegen in de League. Wat er tussen ons gebeurt is bijna waanzinnig. Ik vind dat prachtig. Ik heb nog nooit zoiets spectaculairs gezien, waarbij twee ploegen bijna alles winnen. Zelfs nauwelijks treffers incasseren. Wij hebben soms geluk, zij hebben soms geluk. Ik denk dat we in Denemarken met dit puntenaantal al bijna kampioen zouden zijn. En we hebben nog negen duels te gaan’, vervolgde Jørgensen tegen Voetbal International.





De fans van Feyenoord snakken al sinds 1999 naar een titel. Jørgensen voelt dat velen naar een kampioenschap snakken. ‘Voor de fans en het grote publiek in Nederland moet het geweldig zijn deze race te volgen. Ik kan me niet eens voorstellen wat er gebeurt als het einde echt nabij is. Tegen PSV voelde ik het stadion exploderen, gewoon bewegen. En dan moeten we nog twee maanden’, zei de spits verder.





‘Voor mij is Feyenoord een crazy club met zoveel passie, de support is echt ontroerend. Zelfs toen PSV scoorde, kwam er meteen weer een muur van geluid achter ons. Dat maakt je zo sterk. Het is soms best lastig dan weer uit te spelen in kleine stadions met veel minder entourage. Dat is mentaal oppassen. Helemaal met dat afschuwelijke kunstgras. Wat heb ik daar een hekel aan. Dat veld bij ADO was misschien wel het slechtste veld waar ik ooit op heb gespeeld, ze hadden het ook niet gesproeid. De bal stuitert anders, de snelheid is anders. Kunstgras is slecht voor je lijf, het is net zaalvoetbal’, aldus een duidelijke Jørgensen.

