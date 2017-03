Barcelona hoopt op magisch avondje in Camp Nou

Woensdagavond ontvangt FC Barcelona de Franse hoofdmacht PSG in het returnduel van de achtste finales Champions League. Waar het in het heenduel een 4-0 nederlaag moest slikken in Parijs, houdt FC Barcelona vast aan het wonder van Camp Nou.

Uit de cijfers van het verleden, wist nog nooit een ploeg zolang de Champions League bestaat een 4-0 nederlaag goed te maken in het returnduel. Toch houdt men in Camp Nou vast een de vijf wonderen die eerder gebeurde in Camp Nou.

In de UEFA CUP in 1977/1978 werd Ipswich Town na een nederlaag in het heenduel met 3-0, alsnog een halt toegewezen. Cruijff was toen de grote man met de 3-0 zege in het returnduel waarna FC Barcelona de strafschoppen het best nam.

Europa Cup 1978/1979 was het Anderlecht die eraan moest geloven, met precies dezelfde cijfers als het seizoen daarvoor wist FC Barcelona zich na strafschoppen te plaatsen voor de laatste 8. Toen was Neeskens de grote man aan de kant van de Catalanen.

Europa Cup I 1985/1986 toen het Zweedse IFK Göteborg de pineut was, toen was het Alonso die met een hattrick het Zweedse Goteborg een halt toeriep. Ook daar werd het 3-0 en 0-3 en was FC Barcelona beter na strafschoppen.

Champions League 1999/2000 moest het Londense Chelsea eraan geloven, in het heenduel in Londen werd met 3-1 gewonnen door The Blues, maar in het returnduel werd er met dezelfde cijfers gewonnen. In de verlenging was het echter FC Barcelona dat met 5-1 zegevierde en Kluivert als grote man zag.

Champions League 2012/2013 de laatste tegen AC Milan, in het heenduel ging Milan met de 2-0 aan de haal, maar in het returnduel werd het Milanese Milan aan de kant geblazen met 5-0. Hier was Messi de grote man.

