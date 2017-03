Mourinho beklaagt zich bij UEFA over slecht veld FK Rostov

De veldinspectie deed Manchester United coach Mourinho doen schrikken, de staat van het veld is zo slecht dat er niet fatsoenlijk op gespeeld kan worden volgens de Portugees. 'k kan eigenlijk niet begrijpen dat we op zo een veld moeten spelen. Als je het al een veld kan noemen,' liet Mourinho weten tegenover de Engelse media.

'Daarom heb ik ook nog geen idee welke spelers ik morgen zal opstellen. Ik weet bijvoorbeeld niet of Henrikh Mkhitaryan kan spelen, dat weet ik echt niet,' snauwde Mourinho furieus.

Mourinho wist dat de omstandigheden slecht waren, maar zo slecht had hij niet verwacht. 'Ik had een veld verwacht dat een stuk bespeelbaarder zou zijn.'

Op een verplaatsing van het duel hoeft Mourinho dan ook niet te rekenen, 'Afgelopen zomer tijdens de voorbereiding in China besloten we om niet te spelen op een dergelijk veld. Maar het lijkt erop dat we nu wel moeten spelen.'

