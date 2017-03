Feyenoord in problemen, zes basisspelers afwezig op training

Aanstaande zondag staat het Eredivisieduel tegen AZ op het programma, maar voor Feyenoord lijkt dat gespeeld te moeten gaan worden met een uitgedunde selectie.

Doelman Jones was afwezig en heeft last van een wond op zijn onderbeen, de doelman wordt in het ziekenhuis geholpen aan zijn ontsteking aan zijn wond. Ook Bilal Basaçikoglu (enkelblessure), Eljero Elia (enkel- en kuitblessure), Nicolai Jörgensen (enkelblessure), Terence Kongolo (verrekking in bovenbeen) en Marko Vejinovic (knieblessure) waren allen afwezig bij de training van Feyenoord woensdag.

Feyenoord zal per dag bekijken wat haalbaar is en met welke 11 het kan aantreden tegen AZ komende zondag.

