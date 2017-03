Shakespeare mag seizoen afmaken bij Leicester City

Verschillende Engelse media melden dat de 53-jarige Shakespeare alsnog het seizoen bij de regerend landskampioen mag afmaken. Waar Shakespeare na het ontslag van Ranieri de twee opkomende duels onder zijn hoede nam, won hij ze beide.

Waar de afgelopen weken verschillende namen voorbij kwamen op Ranieri op te volgen, wordt het dus gewoon Interim trainer Shakespeare die het seizoen bij Leicester gewoon mag afmaken.

Waar Shakespeare al sinds 2008 bij Leicester City de assistent is, vertrok hij tussendoor in 2010/2011 even naar Hull City. Aan het eind van dat seizoen kwam hij ook weer terug bij Leicester City. Op 14 maart mag Shakespeare zijn Leicester City naar de volgende ronde van de Champions League loodsen tegen het Spaanse Sevilla.

