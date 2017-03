Luis Enrique: Het zal een doelpuntrijk duel moeten worden

FC Barcelona heeft een historische overwinning nodig om door te stoten in de Champions League, nog nooit in de geschiedenis van het kampioenenbal wist een club door te gaan na een 4-0 nederlaag in een heenduel.

'Ook al was het een stevige nederlaag, we zijn pas halverwege,' laat Luis Enrique weten op de persconferentie. 'In negentig minuten kan er veel gebeuren. Er is tussen deze twee wedstrijden in ook veel veranderd en we staan er nu beter voor nadat we enkele goede resultaten hebben neergezet.'

Het kan voor Luis Enrique de laatste avond in de Champions League zijn wanneer FC Barcelona wordt uitgeschakeld. 'Maar het enige waar ik om geef is dat we PSG verslaan,' aldus de Barcelona trainer. Barcelona zal dus een hoop doelpunten nodig hebben woensdagavond, 'Als een tegenstander vier keer tegen ons kan scoren, dan kunnen wij er ook zes maken. Dat hebben we al vaker gedaan. We hebben niets te verliezen en alles te winnen.'

