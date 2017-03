Ibrahimovic mag drie duels toekijken na schorsing van FA

Afgelopen weekend was Tyrone Mings die op het hoofd van Zlatan trapte, waarna de Zweed revanche nam en zijn elleboog in het gezicht van Mings plantte. De arbiter ontging beide voorvallen, maar op TV beelden wordt Zlatan nu geschorst voor drie duels.

De elleboogstoot die Ibrahimovic uitdeelde wordt ontkent door de Zweed zelf, 'Ik spring en kom erg hoog en hij springt zo tegen mijn elleboog aan. Het is niet mijn bedoeling iemand pijn te doen. Ik weet het niet wie er op mijn hoofd ging staan. Als hij het was, dan was hij het.'

De 3 duels schorsing houdt in dat Zlatan het uitduel met Chelsea in de kwartfinale van het FA Cup-toernooi moet missen. Ook de competitieduels met Middlesbrough (uit) en West Bromwich Albion (thuis) gaan nu aan zijn neus voorbij.

