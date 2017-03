Suarez spreekt vertrouwen uit: Barcelona kan onmogelijke waarmaken

Toch denkt aanvaller Suarez dat er niets onmogelijk is voor FC Barcelona, 'We kijken allemaal al enkele dagen uit naar deze wedstrijd,' aldus de Uruguayaanse spits in de persconferentie in aanloop naar het returnduel van de Champions League. 'De verwachtingen zijn hoog en het is voor ons een grote uitdaging.'

'We weten dat een wedstrijd negentig minuten duurt en moeten ons geduld bewaren. Het is een moeilijke situatie waarin we zitten, maar het is niet onmogelijk. Niets is onmogelijk. Als er één team is dat vier doelpunten kan maken, dan zijn wij dat.'

Waar FC Barcelona op 14 februari werd terecht gewezen door PSG in Parijs, laat Suarez weten: 'Het is één van de zwaarste wedstrijden die ik ooit heb gespeeld.'

