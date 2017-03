Feyenoord fans wanhopig en denken dat titel uit zicht is

Of het nu goede of slechte duels waren, iedere wedstrijd was drie punten waard voor Feyenoord. Afgelopen zondag op bezoek bij kleiner broertje Sparta Rotterdam ging het echter gruwelijk mis en werd er 1-0 verloren door een vroege goal van Mathias Pogba.

De Feyenoord supporters waren er kapot van en zijn de wanhoop nabij, zelfs enkele willen Ajax al feliciteren met het kampioenschap en zien de toekomstige 9 duels niet positief in. Op het netwerk van Feyenoord kwamen de volgende reacties naar boven:

