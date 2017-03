Xavi wil Luis Enrique opvolger als trainer FC Barcelona

Waar er al diverse namen voorbij kwamen, werden Ronald Koeman en Pochettino al genoemd bij de Catalaanse grootmacht. Ook Tuchel van het Duitse Borussia Dortmund werd eerder al genoemd. Waar men bij FC Barcelona nog met de handen in het haar zit, is clubicoon Xavi bereidt om het heft in handen te nemen vanaf komend seizoen.

'Coach worden van Barcelona is een droom,' liet Xavi weten in gesprek met La Parasien. 'Ik zit op een pad om het een concreet project te maken. Ik ben bezig om een coach te worden, ik moet mijn trainerspapieren nog behalen.'

'Er zijn een heleboel dingen te leren als het gaat om het omgaan met een kleedkamer met 25 spelers en met een technische en medische staf. Maar Luis Enrique volgend seizoen vervangen is niet mogelijk. Ik moet mijn examens nog halen.'

'Ik denk nog steeds als een voetaller in plaats van een coach. Volgend seizoen zal mijn laatste zijn als een speler. Vanaf dan zullen we zien wat er gebeurt.'

