Oud Feyenoorder Boëtius hoopt op titel voor Rotterdammers dit seizoen

Genk lijkt voor niet alleen dit halve seizoen zijn thuishaven, als het aan hem ligt blijft hij langer bij onze zuiderburen. 'We hebben een optie in het contract staan, als de club die licht, dan ben ik nog drie seizoenen speler van RC Genk. Ik ben tevreden hier en hoop dat het zover komt.'

Ondertussen houdt Boëtius de verrichtingen van zijn oud werkgever Feyenoord in de gaten en hoopt hij vurig dat Feyenoord dit seizoen met de titel aan de haal gaat. 'Ik ben 22 en heb in totaal vijftien jaar bij Feyenoord gespeeld. In die tijd heb ik veel mooie dingen mogen meemaken. Ik ben supertrots hoe de club het nu doet. De club Feyenoord en de stad Rotterdam verdienen een prijs.'

