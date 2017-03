Barcelona gaat over lijken in duel tegen PSG en zet 'alles op alles'

Waar Barcelona een 4-0 nederlaag moet wegpoetsen woensdagavond, lijkt het een schieronmogelijke avond te worden voor de Catalaanse grootmacht. Toch denkt Luis Enrique niet dat het onmogelijk is, 'Ik heb er een onkreukbaar geloof in dat we het kunnen doen. We gaan alles riskeren. We willen sfeer creëren waarin de supporters ons nog meer gaan steunen dan ze normaal gesproken al doen.'

Barcelona heeft zich enigzins kunnen herstellen van de pijnlijke nederlaag in Parijs, tegen Sporting Gijon werd met 6-1 gewonnen en Celta de Vigo ging van het veld met 5-0. 'Ik denk dat we in topvorm zijn. Het wordt moeilijk, maar we gaan een kans krijgen om de volgende ronde te bereiken. We zullen tot de laatste minuut aandringen en laten zien dat we beter zijn dan PSG,' aldus de oefenmeester van de Catalaanse grootmacht.

