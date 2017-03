VIDEO: Fans MLS schreeuwen 'Move bitch, get off the pitch'

In duel met New York City lieten de fans van Orlando City weten het niet eens te zijn met een speler die bleef staan na zijn blessure, zij riepen dan ook 'Move bitch, get off the pitch.'

Het duel werd verloren door Orlando City, het openingsduel van het seizoen.

Last night in the MLS, a chant of "move b*tch, get off the pitch". I can't decide if I like it or not. pic.twitter.com/R7lgMbpzZS