Chelsea wint Londen derby van West Ham United en kan titel ruiken

Chelsea was direct bij de eerste de beste kans gevaarlijk en doeltreffend, de Belg Hazard wist de uitkomende goalie te omspelen en zo het openingsdoelpunt voor zijn rekening te nemen. Dat de Chelsea spelers het doelpunt vierde voor het vak met de West Ham supporters liep maar net goed af, een boze supporters kon nog net door stewards worden weggenomen.

A West Ham fan trying to attack the Chelsea players as they celebrated pic.twitter.com/4rsb1MQdGp — BeanymanSports (@BeanymanSports) 6 maart 2017

Pas na rust drukte Chelsea haar stempel op het duel, na rust was het Diego Costa die uit een corner binnenprikte en de stand naar 0-2 tikte en het duel snel in het slot gooide.

Toch wist de thuisploeg diep in de tweede helft nog via Lanzini terug te komen in het duel, maar daar bleef het ook bij. Door de overwinning behoudt Chelsea een voorsprong van 10 punten op achtervolger Tottenham Hotspur.

