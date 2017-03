Toon Gerbrands: Die pijn blijft wel even hangen bij de supporters

Weeks na het verlies in de Kuip is het bij de PSV supporters doorgedrongen dat de titelstrijd definitief uit het hoofd gezet kan worden. De 4-0 zege op Roda JC werd dan ook niet met open armen ontvangen, heel normaal volgens Toon Gerbrands.

;Die pijn blijft echt nog wel even hangen. Het publiek voelt wat de spelers ook voelen: teleurstelling. En dat gaat nog wel een week of drie duren, weet ik uit mijn eigen ervaring als coach. Negen punten heb je minimaal nodig om dat weer kwijt te raken,' liet Gerbrands weten in gesprek met het Algemeen Dagblad.

