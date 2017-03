Massimiliano Allegri wil graag werkzaam zijn in de Engelse Premier League, waar de Franse coach Wenger van Arsenal moet vrezen voor zijn baan. Na het verlies in de topper tegen Liverpool jl. weekend, lijkt het zaak dat er een nieuwe trainer bij The Gunners komt op korte termijn.

Massimiliano Allegri wordt in verband gebracht met Arsenal, maar de Italiaan ontkent dat hij naar The Gunners gaat aankomend seizoen. 'Ik herhaal wat ik eerder al gezegd heb, het is niet waar. Ten tweede, als er iets zou spelen, dan zou Juventus de eerste zijn die het te horen krijgt en mijn wens hoort om te vertrekken.'

'Ik heb nog een contract tot 2018. Ik ben niet degene die over mijn toekomst beslist, dat zal Juventus zijn. Zij zijn het die beslissen, want het is de manier waarop ik werk en eerder gewerkt heb.'

'Naarmate de tijd verstrijkt, zoals we vorig jaar deden, zullen we evalueren wat we gaan doen. En als deze geruchten waar waren, dan zou Juventus de eerste zijn die het krijgt te horen en ik heb nog niet met Juventus gesproken.'

Reageer op Allegri ontkracht geruchten: Arsenal heeft mij niet benaderd