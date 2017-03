Jesé Rodriguez: Iedereen weet waartoe Barcelona in staat is

De huurling van PSG weet waartoe FC Barcelona in staat kan zijn en waarschuwt PSG dan ook voor het optimisme. Waar Jesé Rodriguez bij zijn oud werkgever Real Madrid geen basisplaats kon afdwingen, speelt hij nu voor Las Palmas en vindt hij dat de Franse grootmacht niet te zeker moet zijn van haar zaak.

'Aan de ene kant denk ik dat Barcelona geen enkele mogelijkheid heeft om na deze dreun nog op te staan,' laat Jesé weten in gesprek met AS. 'Maar het is waar dat het altijd lastig is om tegen Barça te spelen. Ik moet nog maar zien of PSG doorgaat.'

