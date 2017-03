Kijk hier de gratis live stream Napoli - Real Madrid. Live Champions League-voetbal kijken met de livestream Napoli - Real Madrid.

Champions League: In Madrid was in de eerste helft Napoli de betere. Toch werd het uiteindelijk 3-1, waardoor het lijkt alsof de Italianen het niet gaan redden. Maar wie weet heeft Dries Mertens het weer op de heupen. Dan zullen ze nog sidderen bij Real.

Bekijk het hier via de gratis live stream Napoli - Real Madrid gratis op V-Bal.nl.

Nu gratis exclusieve toegang tot de livestream van Napoli - Real Madrid.

Reageer op NU GRATIS LIVESTREAM: Napoli - Real Madrid