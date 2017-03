Bazoer nog niet serieus genomen bij Duits VfL Wolfsburg

Andries Jonker, die pas afgelopen week werd aangesteld als trainer van het Duitse Wolfsburg, zorgde ervoor dat Bazoer afgelopen weekend pas zijn derde basisplaats had tegen Mainz 05.

'Ik heb na zijn aanstelling heel goed met Andries Jonker gesproken. Hij vindt me een goede voetballer en zei wat hij van me verwachtte. Al kort na zijn komst kreeg ik het gevoel dat ik zou starten. Vanaf donderdag werd dat nog eens bevestigd tijdens de tactische trainingen,' aldus Bazoer in gesprek met De Telegraaf.

'Hoe gek het misschien ook klinkt: twintig jaar oud zijn, is in Duitsland iets anders dan een twintigjarige zijn in Nederland. Hier word ik nog gezien als jongen en bij Ajax was ik met meer dan zeventig officiële duels al een ervaren speler. VfL Wolfsburg heeft aangegeven dat ik de tijd krijg om te wennen.'

'Ik volg Duitse les en moet me aanpassen aan het spel in de Bundesliga. Het niveau is vele malen hoger. Een balletje aannemen en rustig om me heen kijken, is er echt niet meer bij. Dit half jaar is acclimatiseren. Volgend seizoen moet mijn jaar worden.'

Bazoer staat met Wolfsburg nog maar net boven de degradatiestreep, maar heeft vertrouwen in een goede afloop. 'Ik ga er nog steeds vanuit dat we niet degraderen, omdat iedereen zich bewust is van onze moeilijke situatie.'

'Als we dezelfde strijd kunnen leveren als onze concurrenten, denk ik dat onze kwaliteit de doorslag geeft. We horen niet op de positie, waarop we nu staan. Iedereen ziet dit seizoen als overleven. Pas als we dit jaar goed afsluiten, kunnen we daarna revanche nemen. Wolfsburg is en blijft een topclub.'

