Barcelona adviseur Ariedo Braida: 'Vertrek Luis Enrique hing in de lucht'

Waar de geruchtenstroom al even rond ging dat Luis Enrique zou stoppen aan het eind van het seizoen, werd dat vorige week dus wereldkundig gemaakt door Luis Enrique zelf.

'In september had hij al een beetje laten doorschemeren dat hij zou vertrekken aan het eind van het seizoen,' laat FC Barcelona adviseur Ariedo Braida weten in gesprek met Radio Anchio Sport. 'Nu heeft hij gelukkig ver van tevoren zijn besluit gemaakt, zodat de club genoeg tijd heeft om een opvolger te zoeken.'

Waar Braida vindt dat Luis Enrique alle credits heeft verdient bij FC Barcelona, laat hij weten: 'Ik kan maar één ding zeggen en dat is dat hij overal ter wereld zijn naam als toptrainer zal waarmaken.'

