Deze plek geeft recht op een plek in de Champions League volgend seizoen, iets waar Klopp en de zijne hard voor strijden. De winst op Arsenal was een van de weinige zeges die Liverpool de laatste 8 duels wist te boeken, wat volgens Wijnaldum allemaal samenhangt met de nodige druk die dat met zich meebrengt.

'Het heeft allemaal met druk te maken. Je hebt meer druk in de grotere wedstrijden dan de kleinere en we presteren goed in grote wedstrijden,' aldus de oud PSV-er tegenover de Engelse media. 'We moet ervoor zorgen dat we aan het einde van het seizoen in de top vier staan.'

'We moeten een goede reeks neerzetten en vertrouwen hebben dat we op een van de plekken kunnen eindigen. Maar als we doen zoals we eerder gedaan hebben, goed spelen en dan weer slecht spelen, dan zal het moeilijk worden voor ons om in de top vier te eindigen.'

'e kunt niet veroorloven om wedstrijden te verliezen. Het is altijd mogelijk om wedstrijden te verliezen, maar het is de manier waarop je wedstrijden speelt. Je moet altijd met dezelfde intentie spelen: om de wedstrijd te winnen en alles geven wat er in je zit.'

Reageer op Wijnaldum: Druk in Engeland is enorm hoog, daarmee moet je kunnen omgaan