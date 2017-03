COLUMN: Jan Smit reikt falende arbiters helpende hand toe

De KNVB liet afgelopen week doorschemeren pas vanaf het seizoen 2018/2019 met technische hulpmiddelen te willen gaan werken, terwijl de roep per week heftiger en heftiger wordt. Gelukkig is Jan Smit die de arbitrage in Nederland nu de helpende hand toereikt.

'Als ze nu gewoon naar Pearl komen deze week krijgen ze allemaal een bril op sterkte aangemeten, en als ze met zijn tweeën komen krijgen ze zelfs 50% korting op een merkmontoor,' waren de woorden van de zanger.

Jan Smit wil hiermee de KNVB tegemoet komen in de kosten, 'Vorige week werd gezegd dat een nieuw systeem tussen de 300.000 euro en 400.000 euro kost, een nieuwe bril is bij de Pearl goedkoper en ook nog eens veel effectiever.'

De KNVB wil graag instemmen met het plan voor de zanger, 'Zo kan er nog jarenlang worden getest met het nieuwe systeem en hoeven we ons minder zorgen te maken.' In ruil voor de deal die Jan Smit wil maken met de KNVB wordt hem een gratis optreden belooft in de Amsterdam Arena op 2 april wanneer de Klassieker wordt gespeeld tussen Ajax en Feyenoord.

'Jan heeft ons enorm uit de brand geholpen, in ruil daarvoor willen we hem graag bedanken. Jan zal op 2 april tijdens de Klassieker in de rust een van zijn grootste hits ten gehoren brengen om de fans een hart onder de riem te steken. Naar verluidt zal het gaan om de hit ''Dromen in Duigen,'' een nummer wat ze in Amsterdam allemaal een meezinger vinden.'

