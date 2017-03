Botteghin: Feyenoord moet rustig blijven in deze periode

'En ook nog een week na de mooie wedstrijd tegen PSV. We waren ons bewust van het gevaar. Maar toch ging het mis,' aldus Botteghin in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Het vuur en de felheid werd gemist bij Feyenoord, waar ook rake woorden vielen in de rust en na afloop. 'Dat overkomt ons zelden, eigenlijk nooit. Dit moet eenmalig zijn. We hebben alles nog in eigen hand, er is nog altijd een schitterende kans op de landstitel.'

Door het verlies kon achtervolger Ajax profiteren, maar de Amsterdammers liepen amper in en moesten genoegen nemen met een punt op bezoek in Groningen. Feyenoord is nu nog koploper met 4 punten voorsprong, het is zaak om de rust te bewaren in Rotterdam volgens Botteghin. 'We moeten rustig blijven. Na eerdere mindere wedstrijden kwamen we steeds sterk terug in de eerstvolgende. Dat moet ook nu gebeuren.'

