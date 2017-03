'Ja, ik voelde hem, maar ik had er geen problemen mee. Het was een arm die in de strijd voorkomt. All in the game,' aldus de matchwinnaar die binnen een minuut al voor de enige treffer van het duel zorgde.

De treffer van Pogba gaat Europa over nu hij de koploper in zijn eentje heeft weten te vellen. Of de verrichtingen ook worden gevolgd door zijn broers is nog maar de vraag.

Reageer op Mathias Pogba: Het voelde als een te hard kusje op mijn oog