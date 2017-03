KNVB moet ingrijpen en niet wachten met technische hulpmiddelen

Vorige week werd Bas Nijhuis in de Kuip nog geredt door de technische hulpmiddelen, maar afgelopen weekend ging hij weer gruwelijk in de fout in het duel tussen FC Groningen en Ajax. Ook Makkelie floot het duel tussen Sparta en Feyenoord waar hij een foutenfestival floot.

Maar niet alleen bij de top drie, ook bij FC Utrecht ging scheidsrechter Sedar Gözübüyük gruwelijk in de fout na het missen van een 100% strafschop. Beide coaches (Groenendijk en Ten Hag haalden vol uit naar de falende arbitrage).

De videoscheidsrechter wordt per week crucialter en de roept wordt steeds groter. Zo dus ook in het duel tussen FC Utrecht en ADO Den Haag. 'Ik deed nog zo (Groenendijk beeldt met zijn handen een beeldscherm uit, red.), maar het was er niet,' aldus Groenendijk. 'Gözübüyük kwam zijn excuses aanbieden, maar daar koop ik helemaal niks voor. De vierde man stond nota bene op dezelfde positie als ik om het te zien. De beslissingen van de arbitrage waren het verschil tussen boven de rode streep staan of er net onder, zo zuur is het. We vinden die hulpmiddelen toch allemaal zo geweldig? Voer ze dan gelijk maar overal in, want dit is gewoon willekeur. De KNVB heeft geld zat. Of de bond dan zelf technische hulpmiddelen voor alle clubs moet faciliteren? Ja, natuurlijk! Ik denk dat alle coaches het daar over eens zullen zijn.'

Ook Ten Hag sloot zich bij de mening aan van Groenendijk, 'Ik ben het met Fons eens en ik denk dat alle andere coaches dat ook zullen zijn.' Waar het spel eerlijker moet worden ging Ten Hag door, 'Al viel tegen Cambuur in het bekertoernooi het gebruik van de videoreferee een keer in ons nadeel uit (een penalty werd teruggedraaid, red.). Ik snap dat je pilots moet draaien, maar ik denk dat voor alle coaches de conclusie is dat de experimenten wel geslaagd zijn.'

Eerder liet de KNVB al weten vanaf het seizoen 2018/2019 pas overal de videoscheidsrechter wil invoeren, maar of er daadwerkelijk zolang gewacht moet worden is nog maar de vraag.

