Lachwekkend excuus Nijhuis: 'Er kwam ook geen commentaar'

Het duel tussen FC Groningen en Ajax eindigde in een 1-1 remise, maar Bas Nijhuis had weer een dikke vinger in de pap in het competitieduel in speelronde 25. Het openingsdoelpunt van de thuisploeg door Bryan Linssen na een overtreding op Ajax goalie Onana werd goedgekeurd.

Na afloop van het duel liepen de emoties weer hoog op en waren de Ajax spelers dan ook niet te spreken over het optreden van Nijhuis. De arbiter gaf ook toe dat hij mis zat en hij het doelpunt niet had mogen goedkeuren, maar het excuus waar Nijhuis mee kwam is te kinderachtig voor woorden: 'Er werd ook helemaal niet geprotesteerd… Door de keeper van Ajax niet en door zijn medespelers niet.'

Ook bekende Linssen na afloop tegenover de media dat hij wel een overtreding maakte voorafgaand aan het doelpunt tegen Ajax.

