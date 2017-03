The Day After: 'Er zijn harde woorden gevallen in kleedkamer Feyenoord'

Wekenlang was er niets aan de hand bij de top 3 van de Eredivisie, maar zondag zette Feyenoord de trend door te verliezen op bezoek bij kleiner broertje Sparta. Twee uur later wist ook Ajax punten te verspelen op bezoek bij FC Groningen, waardoor PSV met de 4-0 winst op Roda JC de lachende derde was.

Het verlies bij het kleinere broertje hakte er goed in bij de koploper, waar zowel in de rust als achteraf harde woorden zijn gevallen in de kleedkamer. Geen scherpte en agressiviteit was het vooral wat er miste bij Feyenoord, waar El Ahmadi het voortouw nam:

'Ja, er zijn woorden gevallen in de rust. En na afloop ook, Je vertelt elkaar de waarheid. Je maakt duidelijk dat het anders moet. Daar is niks mis mee, want je vormt één team en daar horen dat soort momenten gewoon bij. Ik vind het alleen maar goed.'

Het verlies hakt er goed in, waar de spelers van de koploper weer met beide benen op de grond zijn gezet en de rug moeten rechten. 'We hebben vaker op dit soort situaties gereageerd en we moeten komende zondag ook meteen weer reageren.'

Doelman Jones (die binnen een minuut al werd verslagen) steunde El Ahmadi, 'De wedstrijd tegen Sparta is een totale offday geweest. Een incident. Als er iets niet aan de hand is bij Feyenoord, is het dat we arrogant zouden zijn geworden. Er zijn hier geen big heads. Juist door de bereidheid om verschrikkelijk hard voor elkaar te werken zijn we gekomen op de plek waar we nu staan: bovenaan in de Eredivisie.'

'Niemand in deze groep heeft de neiging boven de rest uit te steken, niemand gedraagt zich als een vedette. En als die er zou zijn, hebben wij Dirk Kuyt die duidelijk maakt hoeveel er nog nodig is om kampioen te worden.'

