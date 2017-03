Kopenhagen klaar voor clash met Ajax in Europa League

Tegen AC Horsens wist FC Kopenhagen afgelopen weekend met 5-0 te winnen, waardoor de Deense topclub de topvorm te pakken heeft en klaar is voor het Europa League treffen met de Amsterdammers. Terwijl Ajax juist meer in een dip begint te raken nu het einde in zicht begint te komen.

FC Kopenhagen staat riant aan kop in de Deense competitie, met 12 punten voorsprong op concurrent Brondby lijkt de titel voor FC Kopenhagen te worden dit seizoen. Donderdag mag FC Kopenhagen in Denemarken het eerst thuis opnemen tegen Ajax, terwijl het een week later naar de Amsterdam Arena mag.

Ajax lijkt gehavend toe te leven naar het Europa League duel, waar Joël Veltman en Davinson Sanchez geschorst zijn voor het treffen met de Deense topclub, zijn Riedewald en Viergever nog geblesseerd.

