Onana steekt hand in eigen boezem: Goal Linssen was mijn fout

Feyenoord verloor de Rotterdamse derby op bezoek bij Sparta met 1-0, Ajax had kunnen toeslaan door de volle winst te pakken op bezoek bij FC Groningen. Toch wisten de Amsterdammers er niet in te slagen om daar profijt van te maken, want met een 1-1 werd het duel afgesloten.

Het openingsdoelpunt van Linssen van FC Groningen werd door Nijhuis niet gezien als overtreding, waardoor de bal in het lege doel werd geschoven. De Ajax spelers wezen op de gemiste overtreding door de arbiter, maar Onana geeft zelf ook toe dat hij fout zat. 'Het was volledig mijn fout. Volgens mij maakte hij wel een overtreding, maar dat maakt niet uit. Het was mijn fout.'

'Ik nam teveel risico. Maar dat moet ik ook doen. Wij willen voetballen van achteruit en dat begint bij mij. Als ik de beelden bekijk, werd er een overtreding gemaakt. Maar voor de scheidsrechter is het niet makkelijk. Hij heeft een moeilijke baan. Ik neem het mezelf kwalijk dat we niet gewonnen hebben,' aldus Onana.

