Nijhuis: Doelpunt FC Groningen had niet mogen tellen

Arbiter Bas Nijhuis was vorig weekend nog goed voor het 'doellijntechnologie' doelpunt tussen Feyenoord en PSV, dit weekend ging hij echter de fout in bij het doelpunt van FC Groningen speler Linssen.

Bryan Linssen tikte Ajax doelman Onana aan, waarna hij kon scoren in het lege doel. Waar de Ajax spelers moord en brand riepen, wilde Nijhuis niet aan een overtreding en keurde het doelpunt goed.

De abiter liet zelf na afloop weten: 'Ik heb nu de beelden drie keer teruggezien, ook vanaf de zijkant, en dan is het een stuk duidelijker. Op het veld zag ik dat Linssen er goed in komt en de bal afpakt. Nu zie je wel dat Onana nog met het linkerbeen wordt aangetikt. Op het veld zie je dat hij de bal verspeelt en er komt geen enkel protest van Onana. Hij brengt zichzelf in die positie.'

'Als ik hier de beelden zie, had ik de goal beter af kunnen fluiten, Dit is voor een scheidsrechter lastig om te zien. En een videoscheidsrechter is er gewoon niet..'

Gek genoeg was er geen kritiek aan het adres van Nijhuis bij het toekennen van het doelpunt van Linssen, 'Ik denk dat spelers misschien hetzelfde hebben gezien als ik in het veld. Ze zagen dat hun doelman de bal verspeelt en Linssen de bal afpakt. Dat heb ik ook gezien.'

