Klaassen: Nijhuis had moeten fluiten voor de overtreding

Ajax miste kans na kans en dat brak de Amsterdammers op om de volle winst mee te nemen uit het hoge noorden. Iets waar Klaassen zich gruwelijk aan stoorde. 'Figuurlijk en letterlijk hebben we grote kansen gemist,' was het commentaar van Klaassen na afloop.

'Ik vind dat wij gehaast en slordig waren. Er was zoveel ruimte, maar we speelden veel te gehaast,' gaat de aanvoerder verder waar het onzorgvuldig ging tegen FC Groningen.

Ook arbiter Bas Nijhuis moest het ontgelden, waar Bryan Linssen de openingsgoal mocht maken na een overtreding op doelman Onana. 'De scheids floot gewoon niet. Als beelden niet worden gebruikt, blijft dat ook zo. Dit was een kans voor ons. Het was niet goed, maar we verdienden wel te winnen.'

